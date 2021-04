Wirkt sich deine Ernährung auf deine Vaginalflora aus?

Du hast wahrscheinlich irgendwann einmal schon gehört, dass der Verzehr von Joghurt mit lebenden und aktiven Kulturen dabei helfen kann, Pilzinfektionen zu unterbinden (ein weiterer häufiger ungebetener Gast von Menschen mit Vaginas). Ich bin hier nur sehr ungern die Spielverderberin, aber auch diese Behauptung ist weniger vielversprechend, als sie sich vielleicht zunächst anhört. Die einzelnen Arten von Laktobazillen in diesem Lebensmittel unterscheiden sich nämlich sehr von jenen, die in der Vagina vorzufinden sind, sagt Dr. Mitchell. „Wenn du also gerne Joghurt isst, solltest du nicht damit aufhören. Versprich dir aber keine magische Heilung“, sagt sie. Andere Studien haben untersucht, ob die Einnahme von oralen Probiotika die Vaginalflora beeinflussen kann. Dabei stellte sich heraus, dass die meisten Bakterien die Vagina erst gar nicht erreichen. Die Vorstellung, dass dieses Milchprodukt deine Pilzinfektion „beheben“ kann, ist also mit hoher Wahrscheinlich an den Haaren herbeigezogen, sagt sie.