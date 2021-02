Mein Leben mit Morbus Crohn: Zwischen Krankenhaus & himmlischer Hilfe

In mancher Hinsicht hat mich Morbus Crohn zu einem besseren Menschen gemacht. Das Trauma, das es aber verursacht hat, sitzt immer noch tief in meinen Knochen. Es fällt mir schwer, mich in Krankenhäusern oder ihrer Nähe aufzuhalten. Orte wie meine alten Uni-Flure erinnern mich an körperliche Schmerzen. Außerdem habe ich ständig Angst, wegen meiner Behinderung gefeuert zu werden – was mir schon zweimal passiert ist. Deshalb konnte ich, obwohl ich dazu ermutigt wurde, Morbus Crohn nie als einen natürlichen Teil von mir annehmen. Die Krankheit fühlt sich eher wie etwas Fremdes an, das in meine Welt eingedrungen ist und sie auf den Kopf gestellt hat. Meinen Ileostomiebeutel liebe ich jedoch. Er war etwas, das mir gegeben und nicht weggenommen wurde. Wann immer ich nun auf die rechte Seite meines Bauches hinunterschaue, erscheint die Zukunft greifbar.