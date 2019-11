Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, was wirklich geschehen war. Eines Tages unter der Dusche nahm ich all meinen Mut zusammen und fasste meine Vulva an. Da wurde mir endlich klar, was mit mir passiert war. Ich war buchstäblich zugenäht worden. Meine Sexualität wurde mir genommen und wie ich mich deswegen fühlte, hätte ich am liebsten in die Welt geschrien. Doch meine Erfahrung war so intim, dass selbst meine Familie nicht darüber reden konnte und wollte. Es gingen Gerüchte herum und manche behaupteten, ich wäre gar nicht wirklich krank. Meine fröhliche Fassade überspielte die Tatsache, dass ich mich fast jede Nacht in den Schlaf weinte. Nur mein Freund kannte die Wahrheit: Ich fühlte mich hässlich und deformiert und mein Sexualtrieb existierte quasi nicht mehr.