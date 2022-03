Quelques semaines ont passé, et le kyste continuait à se remplir. Il était sensible au toucher, si sensible que j'ai commencé à repousser mon petit ami, m'emmitouflant dans notre couette pour pas qu'il ne puisse s'approcher. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris rendez-vous avec mon généraliste. Le médecin m'a dit : "Ce n'est qu'une petite verrue !" et m'a prescrit une crème épaisse et odorante. Je suis rentrée chez moi et j'ai annoncé la nouvelle à mon petit ami. Va consulter ! On est infectés ! Deux semaines plus tard, la crème avait disparu mais pas la bosse. Mon généraliste m'a donc envoyée à la clinique gynécologique locale, où j'ai laissé tomber mon jean devant plusieurs médecins qui avaient l'air très enthousiastes. La bosse a été sondée, piquée et pressée. D'autres médecins ont été appelés. J'ai fait ce que tout le monde aurait fait dans cette situation : j'ai paniqué. Est-ce que j'avais le "truc" de Ross ?