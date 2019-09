Als der Dorfälteste Katima vor Jahren als Beschneiderin des Dorfes auserwählte, hatte sie keine andere Wahl. Auch wenn der Beruf in der Dorfgemeinschaft hochangesehen war und sie dadurch ihr eigenes Geld verdiente, nämlich umgerechnet 20 Cent pro Beschneidung, habe sie es niemals gern gemacht. Jedes einzelne Mal habe sie sich dabei an die Qualen ihrer eigenen Beschneidung erinnert. Ein traumatisches Erlebnis: Niemand hielt sie fest, also versuchte sie, sich zu wehren, doch ihre heftigen Bewegungen machten am Ende alles noch schlimmer. Die Beschneiderin rutschte mit der Rasierklinge ab und verletzte sie stark. Weiter ins Detail könne sie nicht gehen, das verbiete ihre Religion, sagt die Übersetzerin. Die Vermutung liegt nahe, dass sie deshalb kinderlos blieb.