„Stielwarzen sind gutartige Wucherungen die sich am Bindegewebe bilden“, erklärt die Hautärztin Dr. Ava Shamban . Das heißt also, sie sind keine richtigen, durch HP-Viren verursachte Warzen. Meistens treten sie am Nacken, unter den Brüsten und in Nähe der Achseln auf. Dem stimmt auch Dr. Jessica Wu zu und fügt hinzu, dass die Stielwarzen zwar ungefährlich sind, aber beim Reiben an Kleidung oder Schmuck die Haut reizen können.