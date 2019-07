Warum du deinen nassen Bikini nicht zu lange tragen solltest

Am besten ist es aber natürlich, wenn du dir gar nicht erst irgendeine Krankheit oder Hautirritation zuziehst. Also nimm dir am besten Wechselklamotten mit, wenn du an den Strand, ins Schwimmbad oder an den Pool gehst und zieh dich nach dem Baden einfach um. Kleiner Tipp am Rande: Falls es dir unangenehm ist, das in der Öffentlichkeit zu machen, empfehle ich dir, ein weites Kleid oder einen Rock anzuziehen – unter dem kannst du dich unauffällig umziehen.