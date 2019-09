Warum? Bei all dem Schönheitsdiktat ist das doch ein Schritt in die richtige Richtung.

Bernadette: Ja, aber das, was in der Werbung und Magazinen abgebildet wird, ist immer noch sehr schön und ästhetisch. Frauen mit silberweißen Haaren, kleinen Lachfältchen, tausendmal retuschiert. Dann muss ich als Kundin denken: Hm, ich muss natürlich altern, aber ich sehe ja gar nicht so aus, was mache ich denn hier falsch? Das empfinden wir als unangenehme Doppelmoral. Es gibt einfach sehr große Unterschiede und die Natur ist sehr ungerecht.