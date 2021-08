Beim Veganismus geht’s nicht „nur“ um die Tiere, verdammt nochmal

Dem Food Empowerment Project zufolge bauen Firmen ihre Fabriken nämlich oft genau in er Nähe dieser Communitys. Die damit einhergehende industrielle Verschmutzung wirkt sich auf deren Lungengesundheit, ihren Zugang zu sauberem Wasser und ihre generelle Lebensqualität aus. Im US-Bundesstaat North Carolina zum Beispiel gibt es so viele Schweinefarmen, dass in dem Staat mehr Schweine als Menschen leben. Aufgrund der schieren Menge an Schweinen besteht North Carolina zu großen Teilen aus Farmen voller Dung, die wiederum für Lungen- und andere Organerkrankungen verantwortlich sein können, berichtet das Institute for Agriculture and Trade Policy . „Schweinefarmen sind oft in BIPoC-Communitys angesiedelt, und die leben dann quasi im Schweinemist“, sagt Jessica.