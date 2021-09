Le véganisme ce n’est pas que préserver les animaux – c’est sauver le monde !

Avant de devenir végane, Debbie Morales (@sisoyvegan) , 24 ans, doutait que ce soit le bon choix pour elle. Les personnes véganes qu'elle avait rencontrées ne s'intéressaient pas nécessairement aux questions qui lui tenaient à cœur, comme le changement climatique ou les droits des travailleurs. Selon une étude de Human Rights Watch , les blessures dans l'industrie de l'abattage et de la transformation des animaux sont plus fréquentes et plus graves que dans l'industrie pétrolière et gazière, les scieries et les chantiers de construction. Entre 2015 et 2018, un employé a été hospitalisé tous les deux jours, et les travailleurs gagnent en moyenne moins de 15 dollars (environ 12,80 euros) par heure.