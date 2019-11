Katy Beskow, tutrice en cuisine végétalienne et auteure de livres de recettes, est là pour vous aider. Si ses précédents livres proposaient des recettes végétaliennes à préparer en pas plus de 15 minutes, son dernier livre lui, Five Ingredient Vegan , promet des repas délicieux, rapides et pas chers, avec seulement cinq ingrédients de préparation. Autre avantage de taille : ils sont tous hyper faciles à trouver, et bon marché !