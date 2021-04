Non, ce n’est pas comme ça que le véganisme ira de l’avant

Dans les années 1970, les défenseurs des droits des animaux sont devenus célèbres pour leur recours à des méthodes violentes et conflictuelles, sous la forme de manifestations, d'attaques et de bombes fumigènes dans les laboratoires de recherche sur les animaux. Au fil du temps, les méthodes se sont adoucies pour laisser place à des manifestations, des salons, des événements et des informations sur les réseaux sociaux plus pacifiques. Aujourd'hui, cependant, certains véganes continuent de penser que des formes plus radicales d'activisme sont nécessaires pour faire prendre conscience de l'impact de la consommation de viande et de produits laitiers et pour encourager les gens à adopter un mode de vie végétalien. Ce clivage a pris un ton plus sinistre ces derniers temps, car un certain nombre d'activistes ont profité de leur grande popularité sur les réseaux sociaux pour répandre un langage controversé dans un effort pour "choquer" et attirer les gens vers le véganisme. Au cours de l'année écoulée en particulier, alors que des communautés de personnes marginalisées ont vu leur traumatisme prendre place sur une scène mondiale, plusieurs activistes et influenceurs véganes très en vue en ont profité, utilisant un langage associé à l'esclavage, à l'Holocauste et au viol.