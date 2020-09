"Je pense qu'à bien des égards, nous sommes contraints de soigner une blessure par balle avec un pansement", reconnaît le Dr Salas. "Des études montrent, par exemple, qu'à mesure que l'utilisation de la climatisation augmente, nous créons plus d'émissions de gaz à effet de serre et plus de pollution". Mais alors que le monde se réchauffe et que les températures atteignent des niveaux record, la climatisation peut sauver des vies. C'est pourquoi elle plaide pour des solutions qui la rendraient plus accessible ou plus abordable, comme une subvention pour la climatisation pour ceux qui en ont besoin (similaire aux subventions pour le chauffage), tout en poussant pour des solutions plus structurelles, comme la création de plus d'espaces verts dans les villes pour réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain. Le Dr Mitchell préconise également d'autoriser les professionnels de la santé à prescrire des appareils de climatisation, et de proposer des solutions de protection du climat qui profitent aux communautés les plus vulnérables. Il parle notamment de la fermeture des centrales électriques à combustibles fossiles dans les zones urbaines, qui a été associée à une baisse du taux d'asthme chez les personnes vivant à proximité.