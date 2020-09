Les tendances bien-être, c'est un peu comme une forme de spiritualisme sous stéroïdes : des siècles de pratiques ancestrales simplifiées au possible et réduites à des rituels et des produits digestes et facilement accessibles, conçus pour rassurer et établir un lien instantané avec une entité supérieure omnisciente. Dans un contexte d'insécurité financière, de crise climatique et d'instabilité politique, leur grande popularité prend tout son sens.