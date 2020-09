Von Edelsteinen bis Ayahuasca: So schadet Millennial-Wellness ganzen Communitys

Millennial-Wellness hat aktuell bedauerlicherweise den Ruf, eine schnelle Freude oder Lösung zu sein, doch das muss nicht so bleiben. In diesen schwierigen, unsicheren Zeiten brauchen viele von uns Spiritualität mehr denn je. Aber es liegt an uns, uns vorab zu informieren und achtsam mit dem ganzen Thema umzugehen. Die Communitys, die am meisten mit der Natur in Harmonie leben gehören zu den ältesten der Erde; sie sind rücksichtsvoll, handeln wohlüberlegt und nehmen nur das, was sie brauchen. Trends kommen und gehen, aber diese Lektion ist nicht ohne Grund zeitlos.