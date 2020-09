La dure vérité sur les cosmétiques ‘naturels’ & le changement climatique

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une solution miracle, Olioso estime que l'achat local peut contribuer à réduire les émissions de carbone et donc le changement climatique. Les Happycuriennes , une marque française du sud-ouest, sélectionne un maximum de fleurs et plantes maritimes locales ainsi que de produits provenant de France pour fabriquer des soins cosmétiques bons pour notre peau et pour la planète. Avec un objectif de slow-beauty et de beauté minimaliste, la marque est aussi engagée dans une démarche de zero-déchets en collectant et recyclant les emballages de ses produits. Au Royaume-Uni, Haeckels - fondée par Dom Bridges, un gardien de plage et passionné de la côte - récolte des algues hydratantes antibactériennes sur les plages de Margate pour les utiliser dans des produits de soins de la peau faits à la main comme des nettoyants et des sérums, aux côtés d'ingrédients que nous connaissons et aimons tou·s·tes, comme des acides exfoliants et des vitamines essentielles. Les produits sont emballés de manière à minimiser les effets négatifs sur l'environnement, avec des bouteilles faites d'algues biodégradables au lieu de plastique, des emballages extérieurs fabriqués à partir de champignons et des bougeoirs qui peuvent être réutilisés comme verres à eau.