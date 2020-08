Beauté : 4 masques visage DIY pour amateurs de cocktails

Bientôt la rentrée et la seule chose qui nous aura peut-être manqués pendant nos vacances est notre journée cocooning à la maison. Que vous vous soyez ressourcé·e entre le soleil, la nature et les mojitos, votre peau elle a certainement besoin d'un peu plus d'attention - et encore plus cette année avec le port des masques de protection . En d'autres termes, elle a un besoin important de nutriments, et ça toute l'année. Si un bon gommage et une bonne crème hydratante peuvent faire des merveilles pour le corps, lorsqu'il s'agit de votre visage, votre solution la plus rapide se présente sous forme de masque