Ce n'est pas toujours facile de trouver de nouvelles façons de manger sainement pendant les mois d'hiver. On a parfois l'impression que c'est un job à plein temps. Dès le mois de décembre, on se retrouve à court d’idées de salades créatives et de recettes poulet et légumes au four. Sérieusement, ne venez pas nous parler d’un autre bol de quinoa, on a notre dose ! Mais au lieu de céder à l'ennui dans l’assiette en 2019, on a décidé d’essayer un tout nouveau concept food : la recette saine...ou presque.