Wie du schon beim Einkaufen weniger Essen verschwendest

Zum Glück gibt es viele Optionen, gegen diese Verschwendung anzugehen. Von einem besser sortierten Tiefkühler bis hin zu einem sinnvoll durchdachten Einkaufszettel: Jede:r von uns kann einen kleinen Teil dazu beitragen – und die Autorin Anna Jones verrät in ihrem neuen Buch One – The Only Way to Cook for You, Your Family and the Planet , wie das geht. Darin gibt’s nicht nur jede Menge leckere Rezepte, sondern auch eine Anleitung, wie unser Essen und dessen Zubereitung dem Planeten helfen können, anstatt ihn zu zerstören. Am wichtigsten dabei: ein besseres Verständnis dafür, wie du einkaufst, kochst und isst. Damit tust du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern im Idealfall auch deinem Portemonnaie . Im Folgenden teilen wir Annas wichtigste Tipps, mit denen du herausfindest, welcher Einkaufstyp du bist – und wie du deine Einkäufe optimieren kannst.