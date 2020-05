Warum geschältes & gewürfeltes Obst für mich ein Symbol der Liebe ist

Es steckt in den Obstschalen, die mir meine Großeltern früher gegeben haben und in denen nur die besten Teile der Wassermelonenspalten der anderen waren. Es steckt im letzten Stücken Drachenfrucht, das meine Cousine für mich bis zu meiner Ankunft in ihrer Wohnung in einer dunklen Ecke in der Abstellkammer versteckt hat. Es steckt in den Erdbeeren, die mit einer kleinen Schüssel mit Zucker serviert wurden, und in dem Mangostücken, die so reif, weich und unfaserig sind, dass du sie fast mit einem Strohhalm trinken kannst. Und in den nackten Weintrauben, einem Luxus, der Kaiser*innen und König*innen würdig war.