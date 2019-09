Schlafen wir hingegen auf der linken Seite, beugen wir zugleich unangenehmen Verdauungsproblemen und Sodbrennen vor, da die Magensäure nicht so leicht zurück in die Speiseröhre fließen kann, die von rechts in den Magen verläuft. Die Verdauungssäfte werden besser verarbeitet und können anschließend über die Bauchspeicheldrüse abgesondert werden. Wer auf der rechten Seite schläft, behindert die Bauchspeicheldrüse eher.