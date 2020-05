Barkeeper*innen verraten die besten Cocktail-Rezepte für zu Hause

Letzten Monat eroberte der Kingsmen -Schauspieler Stanley Tucci mit nur einem einzigen Video das Internet im Sturm. Dabei zeigte er in dem viralen Hit nur, wie er sich zu Hause einen leckeren Negroni zubereitete. Sicher, für den Hype des Videos sorgte teilweise auch der große Bizeps des Schauspielers, auf den wir einen richtig guten Blick werfen konnte, während er die Zutaten im Shaker zusammen mixte. Und auch seine sanftmütige Stimme riss uns wieder mal ins seinen Bann. Aber ich glaube, der Hauptgrund, warum das dreiminütige Video so oft geteilt wurde, war ganz klar sein Enthusiasmus beim Mixen des Getränks. Tucci zeigte uns allen, wie viel Spaß man bei so einer simplen Tätigkeit, wie Cocktails mixen haben kann. Und gerade in so einer unsicheren Zeit wie jetzt sind es doch die kleinen Dinge, die uns ungemein viel Freude bereiten können, oder?