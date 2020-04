Langeweile war schon immer ein Privileg. Aber besonders jetzt, wo wir zu Hause bleiben, sollten wir dieses Privileg noch mehr zu schätzen wissen. Es gibt so viele Menschen, die nach draußen müssen, weil sie sich um Alte und Kranke kümmern. Andere versuchen, zwischen Kinderbetreuung und Home Office, keinen Burnout zu kriegen. Und für sehr viele brachte die Corona-Krise auch finanzielle Sorgen und Zukunftsängste mit sich. Für sie ist Wuliao keine Option. Andere, ein paar Glückspilze, haben jetzt dagegen reichlich Zeit und sind auch in der Lage, sich wirklich zu langweilen. Selbst, wenn sie durch Spenden, anderen in Not helfen oder der älteren Nachbarin einmal in der Woche Lebensmittel vorbeibringen, bleibt ihnen noch genug freie Zeit übrig. Und hier erwartet die Gesellschaft Produktivität. „Wenn du nach dieser Selbst-Isolation keine neuen Skills erlernt hast, endlich dein eigenes Business gestartet hast, oder dich weitergebildet hast, fehlte es dir nie an Zeit, sondern an Disziplin.“ Dieser Spruch kursiert schon seit Beginn der Krise auf Insta. Und er bekommt viel Zuspruch. Viele haben sich für die Selbst-Isolation vorgenommen, das Traumgewicht zu erreichen oder gar ein Drehbuch zu schreiben.