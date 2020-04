Nein, du musst in der Selbst-Isolation kein Buch schreiben

Was, wenn wir jetzt gar nichts machen müssen? Was, wenn es ein Geschenk ist, das wir nicht annehmen müssen? Wir haben es uns nicht verdient und wir verdienen es auch nicht – und wir haben es uns erst recht nicht gewünscht. Also tue das, was dich glücklich macht. Ich bin eine Autorin und deswegen werde ich mich vielleicht wirklich endlich mal an mein Buch setzen. Aber wenn du kein*e Autor*in bist, fühl dich bitte nicht dazu gezwungen, in der Selbst-Isolation mit dem Schreiben anfangen zu müssen. Und selbst wenn du ein*e Autor*in bist, heißt das noch lange nicht, dass du jetzt etwas schreiben musst. Wenn es auf dich beruhigend wirkt, dich durch Instagram zu scrollen, dann tu es. Wenn es Balsam für deine Seele ist, Nudeln mit Butter und Salz zu essen, go for it. Aber vielleicht nicht jeden einzelnen Tag. Du musst keine neuen Rezepte ausprobieren und täglich ein Bild von deinem fancy Mittagessen posten. Wenn du das Glück hast, mit deinem Freund oder deiner Freundin zusammen zu wohnen, habt richtig viel Sex – wenn ihr beide Bock darauf habt. Wenn nicht, ist das weder schlimm noch ungesund oder noch etwas, wofür ihr Schuldgefühle haben solltet. Wenn du jede wache Minute mit Video-Calls verbringen willst, tue es. Und wenn dir grade nicht nach lächeln und smalltalken zumute ist, ist das auch okay. Deine Familie, Freund*innen und Kolleg*innen werden es dir sicher nachsehen.