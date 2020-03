Darf ich zur Zeit joggen gehen & wenn ja, was muss ich beachten?

Wie sich das Ganze in den nächsten Tagen entwickelt, weiß zwar niemand, aber für den Moment darfst du weiterhin rausgehen, wenn du das Gefühl hast, in deiner Wohnung einzugehen. So viel zur Theorie, aber wie ist das Ganze praktisch umsetzbar? Schließlich sollst du ja trotzdem den Kontakt zu anderen Menschen so gut wie irgendwie möglich vermeiden und du bist sicher nicht die einzige Person, die es jetzt nach draußen zieht. Auch andere Menschen verspüren das dringende Bedürfnis zu joggen, Rad zu fahren oder zu spazieren – der physischen und psychischen Gesundheit zu liebe. Und genau deswegen ist es wichtig, dass du Vorkehrungen triffst, damit es für dich und alle anderen auch sicher ist, vor die Tür zu treten. Konkret bedeutet das: Social Distancing.