Gestern Abend wollte ich auf Amazon ein paar Corona-Einkäufe machen und füllte meinen Warenkorb mit Desinfektionsmitteln und Feuchttüchern – damit ich gut eingedeckt bin. Aber gerade als ich meinen Einkauf bestätigen wollte, kam mir ein ziemlich ernüchternder Gedanke in den Sinn: Was ist, wenn das Virus an meinen Paketen haftete? Eigentlich hielt ich Online-Käufe für sicherer als in einen überfüllten Laden zu gehen – aber, könnte es nicht auch sein, dass ich so die Krankheit direkt vor meine Haustür geliefert bekomme?