Als ich nachschaue, ob mir irgendjemand auf meine Frage geantwortet hat, bin ich überwältigt davon, wie viele sich tatsächlich zu Wort gemeldet haben. Hunderte Rückmeldungen sorgen innerhalb von Sekunden dafür, dass meine Laune steigt. Die BAFTA-nominierte Drehbuchautorin, Autorin und Regisseurin Nat Luurtseema , die 2020 ihr drittes und viertes Buch herausbringt, schreibt, sie würde selbst dann nicht um 6:30 Uhr aufstehen, wenn ihr Bett in Flammen stehen würde. „Ich stehe um acht auf, wenn mein Freund zur Arbeit geht. Ich setze mich auf, tue so, als wäre ich munter, und krieche in der Sekunde, in der er die Tür hinter sich schließt, wieder unter die Bettdecke. Dann schlafe ich noch mal gute zwei Stunden“. Samantha Baines , die gerade an zwei Büchern schreibt und den fantastischen Podcast Periods: Amazing Women in History führt, erzählt mir: „Ich bin nachmittags und abends extrem produktiv. Warum sollte ich dann also schlafen?!“. Und Comedian Rose Matafeo , die letztes Jahr beim Edinburgh Fringe Festival einen Award für die beste Comedy Show gewann und aktuell an verschiedenen TV-Projekten arbeitet, kommentiert ganz trocken: „Wenn ich vor 10 Uhr aufwache, mache ich mir Sorgen“.