Non, vous n’avez pas à écrire de livre pendant le confinement

La situation n'est pas différente pendant le confinement. Au contraire, les pressions qui s'exercent sur nous semblent avoir été augmentées. La majorité des personnes qui ne sont pas un emploi d'importance clé dans cette crise sont à la maison. Elles ont plus de temps libre, plus de temps pour scroller leur téléphone, voir ce que font les autres, se mesurer à eux·elles, constater que leur propre vie leur manque. Et ces personnes se demandent : si je n'écris pas un livre digne de Pulitzer et que je n'ai pas des tablettes de chocolat à la fin de cette pandémie de coronavirus de 2020, ai-je utilisé le temps du confinement convenablement et de manière significative ?