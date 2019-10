Selon un rapport de 2017, réalisé à la demande de l'association Bright Horizons, les mères sont responsables non seulement de la moitié des tâches ménagères et des soins aux enfants, mais aussi de l'organisation, du rappel et de la planification de presque toutes les affaires familiales. Pire encore, plus une femme gagne d'argent, plus elle aura de responsabilités à la maison, ce qui semble complètement contre-intuitif. Selon l'étude, les femmes qui gagnent plus que leur conjoint sont trois fois plus susceptibles que les pères de famille de garder les horaires de leurs enfants et d'être responsables de les amener aux activités et aux rendez-vous ; 34% plus susceptibles de gérer les finances familiales ; 30% plus susceptibles d'organiser des réunions et des vacances familiales ; et 38% plus susceptibles de prendre en charge l'entretien du foyer.