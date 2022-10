Ich habe es satt, in meiner Beziehung den Mental Load zu tragen

Weißt du, an welchem Tag deine Mülltonnen abgeholt werden? Weißt du, ob noch Brot in deinem Gefrierschrank ist? Denkst du daran, im Oktober Weihnachtskarten zu kaufen? Hast du die Telefonnummer deiner Hausärztin in deinem Handy gespeichert? Schließt du die Schubladen, nachdem du alles herausgenommen hast, was du brauchst? Wenn du Kinder hast, kennst du die Namen ihrer Freunde? Oder die von deren Eltern? Wie heißen ihre Lehrer:innen? Weißt du, wann du das letzte Mal einen Großeinkauf gemacht hast? Wann die Toilette zuletzt geputzt wurde? Erinnerst du dich an den Namen der neuen Freundin deiner Freundin? Wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, kennst du den Namen seiner oder ihrer Großmutter? Wo sie wohnt? Wie sie ihren Tee mag? Weißt du, wann du das nächste Mal die Pflanzen gießen musst? Organisierst du jemanden, der oder die deine Katze füttert, wenn du nicht da bist? Erinnerst du dich daran, deine Mutter an einem schwierigen Jahrestag anzurufen? Weißt du, wo sich dein Reisepass gerade befindet? Kannst du aus dem Stehgreif sagen, wie viel Milch im Kühlschrank ist?