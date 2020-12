Warum Frauen an Weihnachten zusätzliche Emotionsarbeit leisten

Emotionale Arbeit besteht nicht nur aus körperlichen Handlungen: Zuhören, Verstehen und Reagieren gehören ebenfalls dazu. Gespräche mitGästen neben dem Kochen und Aufräumen zu führen, zum Beispiel, können in diese Kategorie fallen. In Familien, in denen die Eltern geschieden sind oder die aus vielen Mitgliedern bestehen, fällt vor allem Frauen die Verantwortung in die Hände, alles so zu planen, dass sich niemanden auf die Füße getreten fühlt oder sich über etwas ärgert. Angesichts der Pandemie dieses Jahr kommen Einschränkungen und Sicherheitsbedenken hinzu, die es zu verhandeln gilt. Das macht keinen Spaß. Diese Aufgabe erfordert ein hohes Maß an Energie und emotionaler Intelligenz.