“Wuliao” : l’importance du lâcher-prise à l’ère du confinement

Dans How To Do Nothing, Jenny Odell explique comment la quête de la productivité - stimulée par le capitalisme, la concurrence et le consumérisme - a détourné notre attention vers l'extérieur, laissant en nous un sentiment de vide et d'inutilité. Mais quand on tourne son attention vers l'intérieur, quand on prend soin de nous et de notre environnement immédiat, quand on minimise notre expérience du monde pour y trouver notre place, alors nous pouvons devenir de meilleurs humains.