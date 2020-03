Harry Styles lernt gleich zwei neue Sprachen in der Selbst-Isolation

Italien gehört zu den Ländern, die vom Coronavirus am stärksten betroffen sind. Vielleicht lernt Harry die Sprache ja also, weil er plant, dort sein erstes Konzert zu spielen, wenn sich alles wieder beruhigt hat? Bis es soweit ist und wir alle ihn wieder live sehen und zusammen tanzen können, gilt es, das Beste aus der Situation zu machen. Zum Beispiel in dem wir mal wieder aktiv Musik hören – statt nur nebenbei. Styles hört gerade Songs wie Mac Millers “Blue World“. Außerdem hört ich gerade oft “Everyone Loves the Sunshine“ von Roy Ayers, weil das ist immer eine gute Wahl ist, wenn du positiv bleiben und dich gut fühlen willst , so Styles.