Welche Facials sind wirklich die Zeit & das Geld wert?

Hast du dich schon mal gefragt, wie wichtig Facials, also Gesichtsbehandlungen, eigentlich für deine Haut sind? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Fangen wir also mit den Basics an: Deine Haut braucht grundsätzlich Sonnenschutz, Feuchtigkeit, Gesichtsreinigung und regelmäßige Peelings. Wenn du ihr darüber hinaus noch etwas Gutes tun möchtest, können reparierende Inhaltsstoffe wie Antioxidantien und Peptide frühzeitiger Hautalterung entgegenwirken. Und dann gibt es noch Behandlungen, die ich gerne als Add-ons bezeichnen möchte. Das sind die Sachen, die Spaß machen: Masken, Gesichtsmassagen und sich Gurkenscheiben auf die Augen legen. Einzuschätzen, in welche Kategorie Facials fallen, ist nicht ganz einfach.