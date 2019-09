Chips, Cracker & Mon Chéri: 11 unerwartet vegane Snacks

Denkt man an veganes Essen , kommen einem eher Bilder von frischem Obst und Gemüse, Nüssen oder selbst gekochten Gerichten in den Kopf. An bunt verpackte und knusprige Snacks oder Fertigessen denke zumindest ich eher weniger. Doch Veganer*innen müssen beim gemütlichen Abend vor dem TV nicht bloß an Gemüsesticks mit Hummus herumkauen und auf die nostalgischen Snacks der Kindheit verzichten, denn im Naschiregal jedes normalen Supermarktes gibt es eine Vielzahl von tierfreien Snacks zu entdecken und genießen. Sie mögen sich hinter einem Deckmantel aus Milchspritzern auf der Verpackung verstecken, enthalten in Wahrheit aber gar keine.