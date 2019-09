Von früh bis spät ohne Kohlenhydrate – 5 easy Rezepte für mehr Leichtigkeit

Natürlich sollst du die Low- oder No-Carb-Ernährung nicht als langfristige Diät durchziehen, schließlich braucht der Körper Kohlenhydrate um Energie produzieren zu können. Wenn du aber gerade vom „All you can eat“-Brunch kommst und am Abend noch zum Pizzaessen verabredet bist, reicht dir am Folgetag vielleicht eine leckere Zuccini-Pizza oder eine rote Beete-Suppe. Mit unseren Rezepten geht Kochen ohne Kohlenhydrate am Morgen, zum Mittag und abends nicht nur leichter von der Hand, sondern auch leicht in den Magen.