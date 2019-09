Aber manchmal ist man einfach kochfaul, das kenne ich von mir selbst. Für solche Phasen oder wenn ich weiß, dass ich in den nächsten Wochen einen vollen Terminkalender habe, es mir mein Konto aber nicht erlaubt jeden Tag essen zu bestellen, gönne ich mir eine Kochbox. Darin sind alle Zutaten für leckere und ausgewogene Gerichte enthalten, das Einkaufen und Auswählen von Rezepten spare ich mir so schon mal. Kochen muss ich, wie die meisten dann aber doch alleine. Es sei denn, man ist im stolzen Besitz eines Vollautomaten wie dem Thermomix, der fast alles für einen übernimmt. So kann man Wein trinken und Netflix gucken, während das Gerät für einen arbeitet. Meine Mutter hat einen, meine Tante hat einen und meine beste Freundin wünscht sich einen zum 30. Geburtstag. Mittlerweile verstehe ich den Trend, denn die Zeitersparnis ist enorm!