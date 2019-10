Für mehr Spaß beim Kürbisschnitzen: 5 Hacks, die du kennen solltest

Ich weiß, ich weiß: Mit Essen spielt man nicht. Aber erstens ist Halloween nur einmal im Jahr und du sollst ja auch nicht gleich fünf Kürbisse in Dekoelemente verwandeln, sondern einen. Und zweitens müssen die “Innereien“ nicht im Müll landen. Du kannst sie zum Beispiel als Grundlage für ein Peeling oder eine Haarmaske verwenden oder damit kochen. Last, but not least macht Kürbis schnitzen einfach Spaß – und zwar nicht nur Kindern.