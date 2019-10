13 Halloween-Accessoires für alle, die keine Lust auf ein Kostüm haben

Die sind nämlich meistens nicht nur supergünstig , sie lassen sich im Fall der Fälle auch noch in Nullkommanichts in der Handtasche verstecken – wenn du bei der Halloweenparty ankommst und feststellst, dass sich niemand, aber auch wirklich gar niemand verkleidet hat. Vorteil Nummer drei: Sie nehmen praktisch keinen Platz in deiner Verkleidungskiste (oder deinem Bettkasten) weg, wenn du sie im November wieder verstauen möchtest.