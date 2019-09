Wenn du an die New York Fashion Week denkst, was fällt dir dann als Erstes ein: avantgardistische Laufsteg-Looks, krasse Street Styles, Instagram-taugliches Make-up? Also was wir an der Modewoche ja besonders lieben, ist das Drama. Nein, wir sprechen nicht von angeblichen A-Promi-Zankereien , sondern von dramatischen Beauty-Looks, die uns in ihren Bann gezogen haben.