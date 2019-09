5 Haartrends der NYFW, die du am WE nachmachen kannst

Von natürlichen Locken über Zöpfe bis hin zu Dutts und Accessoires in glänzenden, strahlenden oder verzierten Variationen kann man sagen, dass sie die Experimentierfreude definitiv zurück zur New York Fashion Week gebracht haben. Unsere liebsten Frisuren, die ihr direkt dieses Wochenende fürs Picknick oder zum Ausgehen nachstylen könnt, gibt's in der Slideshow.