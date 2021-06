WhatIEatInADay: Warum sind wir so besessen davon, was andere Leute essen?

Grace Booth, zum Beispiel. Die 23-jährige Engländerin filmt seit zwei Jahren „What I eat in a day“-Videos und betont dabei immer wieder das Wort „realistic“, indem sie es beispielsweise in Großbuchstaben in den Titel schreibt . „Ich wollte schon immer so ein Video machen, weil ich nie eins gesehen hatte, in dem sich jemand so ernährte wie ich“, erklärt Grace. „Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ging es in ‚What I eat in a day‘-Videos auf YouTube um SEHR viel Grünkohl, Salat und Porridge .“ Grace sagt, dass ihr ganzer Freundeskreis eigentlich so aß wie sie selbst – eine Mischung aus Obst, Gemüse, Sandwiches, Chips und Kuchen quasi –, aber dass diese Essgewohnheiten auf YouTube und Co. nirgendwo zu sehen waren. Obwohl Grace selbst nie eine problematische Beziehung zum Essen hatte, erzählt sie, dass die „What I eat“-Videos anderer Leute sie doch an sich zweifeln ließen.