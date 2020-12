„Vorher/Nachher“-Accounts stellen Frauen bloß. Wieso sind wir trotzdem danach süchtig?

Einige dieser Accounts sind inzwischen ganz eigene Insta-Promis – wie zum Beispiel Celeb Face (1,5 Millionen Follower), Celeb Before and After (263.000) und Exposing Celeb Surgery (145.000). Ihre Posts sind meistens pure Spekulation: Hat der oder die was „machen lassen“? Der Vergleich von „Vorher“- mit „Nachher“-Bildern wird zur Detektivarbeit, bei der prallere Lippen eindeutig auf Filler hindeuten, eine schmalere Nase definitiv aus chirurgischen Händen stammt und glattere Haut ganz klar ein Indiz für Botox sein muss. Und am besten wird das Ganze als GIF verpackt, das alle paar Sekunden zwischen „Vorher“ und „Nachher“ switcht und den Kontrast umso deutlicher darstellt.