So hörte ich plötzlich auf, mir Gedanken über mein Gewicht zu machen

Ein Baby wollte ich mindestens so sehr, wie ich dünn sein wollte. Als meine Partnerin Sarah und ich begannen, die Möglichkeit zu erkunden, dass ich unser Kind austrug, schien das ganze Projekt maßgeschneidert für mein zwanghaftes Bedürfnis nach Körperkontrolle zu sein.



Ich begann, meine Basaltemperatur zu verfolgen und meinen Körper auf andere Zeichen des Eisprungs zu prüfen. Es stellte sich heraus, dass es keine anderen als meine monatliche Blutung gab. Etwas stimmte nicht. Wir vereinbarten einen Termin mit einem Fruchtbarkeitsspezialisten, der mir sofort sagte, dass ich aufhören sollte zu laufen.



„Aber ich bin nicht untergewichtig“, protestierte ich. „Ich bin nicht einmal nahe dran!“



„Das spielt nicht unbedingt eine Rolle.“ Der Arzt zuckte die Schultern. „Jeder ist anders.“



Ich wusste, dass Sportler und Menschen mit Magersucht oft keinen Eisprung mehr haben. Aber ich war eine Joggerin, keine Athletin, und eine Kalorienzählerin, nicht magersüchtig. Ich aß alles (und zählte im Kopf mit, während ich es tat). Ich wollte nicht glauben, dass mein Körper mehr Fett brauchte, um das Östrogen zu entwickeln, das für den Eisprung nötig ist. Um Gottes Willen, die rohrartige Nicole Richie hatte gerade eine Schwangerschaft bekanntgegeben! Der Arzt hatte geraten und lag wahrscheinlich falsch, sagte ich mir und meiner Partnerin. Und ich rannte weiter. Ich musste. „Wenn ich meine wachsame Routine aufgebe, verliere ich dann nicht die Kontrolle über alles?“



Wir suchten eine andere Expertin auf, eine lesbische Hebamme in San Francisco, die Kompetenz bei der Spender-Empfängnis beanspruchte. Als auch sie mir sagte, dass ich aufhören sollte zu laufen, begann ich endlich, den Gedanken ernst zu nehmen.



Ich trat meine Laufschuhe auf die Rückseite des Schranks. Ich war eine Weile rastlos und mürrisch, aber ich kanalisierte all diese aufgestaute Energie in die bevorstehende Insemination und lernte, mich für denselben Trost, den mir das Laufen geboten hatte, auf Yoga-Kurse zu stützen. Ich versprach mir selbst, dass ich nach der Schwangerschaft (oder wenn ich niemals schwanger werden würde, wie ich befürchtete) wieder dazu zurückkehren könnte, so lange und hart, wie ich wollte. Meine größte Angst war jedoch, dass ich ohne das Laufen nicht leben könnte. Dass ich, wenn ich einmal aufgehört hatte, möglicherweise niemals in der Lage sein würde, wieder damit anzufangen. Was würde dann aus mir (und meinem Körper) werden?



Auf Wunsch der Hebamme zwang ich mich, die Kalorienangabe auf Nährwertkennzeichnungen zu umgehen und stattdessen darauf zu achten, wie viel Protein und Ballaststoffe verschiedene Nahrungsmittel enthielten. Ich fütterte mich mit zuvor verbotenen Dickmachern wie Nüssen und Eigelb und rotem Fleisch. Wenn ich etwas Sättigendes aß, merkte ich, dass ich mich nicht um den Kampf gegen das Verlangen bald danach sorgen musste — denn wenn ich eher aß, was gut klang, und nicht das, was kalorienarm klang, hörte ich auf, die ganze Zeit so hungrig zu sein.



Trotzdem schlugen die erste und zweite und dritte Insemination fehl. Obwohl ich niemals rannte und aß, wann immer ich wollte, war ich nicht schwanger. Seltsamerweise hatte ich auch keinerlei Gewicht zugenommen. Ich sah genauso aus wie immer. All diese Jahre, dachte ich, all das Rennen, Zählen, Händeringen und der Hunger — es machte keinen Unterschied. Es gab so viele wertvolle Dinge, die ich mit meinem Körper und Geist hätte tun können, wenn ich nicht im Kreislauf aus Gewicht, zählen, essen, strafen und wiederholen gefangen gewesen wäre.



Zu der Zeit war ich jedoch zu sehr damit beschäftigt, schwanger zu werden, um diese Offenbarung zu registrieren. Viele Monate mit Fruchtbarkeitsbehandlungen folgten; ich schwankte zwischen Hoffnung und Verzweiflung und fühlte mich mit jedem einzelnen Zyklus, als ob ich mich verlieben und dann sitzen gelassen würde. Ich weinte oft und ohne Vorwarnung. Eine hochschwangere Frau saß eines Tages im Yoga-Kurs neben mir und ich musste mir auf die Zunge beißen, um nicht zu schreien: „Es gibt einen Geburtsvorbereitungskurs! Geh in den Geburtsvorbereitungskurs und halte dich fern von mir!“



Nach einem Jahr der Fehlschläge hätte ich gegessen oder nicht gegessen oder wäre gerannt oder hätte vollkommen stillgelegen, wenn ich dachte, dass es eine Chance gab, mich schwanger zu machen. Während der Tage, die zur Eierrückgewinnung auf unserer zweiten Runde IVF führten, machte ich nur sanftes, stärkendes Yoga. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gegessen habe.