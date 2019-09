Bis Anfang des Jahres konnte ich mich heimlich damit brüsten, dass ich noch nie eine einzige Folge Keeping Up With The Kardashians gesehen hatte, und mich auch zu keinem der vielen Spin-Offs hatte hinreißen lassen. Ich suhlte mich in meinem Unwissen, hielt das Akronym KUWTK für den Namen eines DJs und Dash kannte ich lediglich aus dem Internet, als hippen Anglizismus für den guten, alten Bindestrich. Obwohl ich eigentlich zu den Menschen gehöre, die immer eine Antwort auf alles haben wollen, habe ich es genossen, nichts über den Kardashian-Jenner-Clan, samt Anhang, zu wissen. Tyga & Blac Chyna sind orthographisch auch einfach nicht vertretbar.



Wie kam es also dazu, dass ich mich plötzlich beim Ausfüllen des Rechnungsformulars auf Kylies Kosmetikseite wiederfand? Dass ich vor meinem Computer saß, in Panik ständig die Seite neu lud, bloß um an Kylie Jenners roten Lippenstift im Farbton Mary Jo K zu kommen? Wie konnte ich das passieren lassen???



Natürlich ist es unmöglich, Kim, Khloe & Ko. vollständig zu umgehen. Doch je mehr ich von ihnen sah, desto mehr musste ich widerstehen. Man kann mich einen Kultursnob nennen, aber ich reagiere mitunter trotzig und setze Scheuklappen auf, wenn es um Dinge geht, die allzu schnell und intensiv medial überpräsent sind. Weshalb ich mich beispielsweise auch weigere, Pokémon jagen zu gehen.



Wenn ich Mädchen und junge Frauen sehe, die den Kardashian-Jenners nacheifern, werde ich traurig. Traurig darüber, dass das die Frauen sind, zu denen sie aufschauen. Was ist aus Frauen in der Musikszene geworden, Schriftstellerinnen oder Politikerinnen? War’s das? Was haben die Kardashians denn zu bieten außer makellose Selfies und kostspielige Handyspiele?



Eine Freundin von mir verfolgt die Sendung leidenschaftlich. Ich stürme regelmäßig erbost aus ihrer Wohnung, wenn sie darauf besteht, den Fernseher anzuschalten. Sie ging sogar so weit, sich den Corsagentrainer anzuschaffen, den so viele der prominenten Familie auf Instagram anwerben… Ich hatte meine Doktorarbeit über Simone de Beauvoir geschrieben, verdammt nochmal! Ich konnte mich nicht darauf einlassen, mich um Kris’ neuen Freund zu scheren oder über Scott Disicks schlechte Einzeiler zu lachen.