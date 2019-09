Wenn wir nun die beiden Begrifflichkeiten Anti und Diät zusammensetzen und mit ihrer jeweiligen Bedeutung betrachten, verbirgt sich hinter Anti-Diät ein Kampf. Ein Kampf und eine ablehnende Haltung gegen Diäten. Wir legen unseren Fokus also darauf etwas loszuwerden, gegen etwas anzukämpfen und etwas abzulehnen, was wir selbst in der Hand haben. Was brauchen wir, um uns von Diätmentalitäten zu befreien? Wir müssen unseren Fokus auf unser „stattdessen“ richten. Wir wollen uns von Verboten, Regeln, Diätmentalitäten, versteckten Diätglaubenssätzen lösen? Das schaffen wir nur indem wir wissen, was wir stattdessen wollen, denn ansonsten konzentrieren wir uns ständig auf das Anti, das was wir nicht wollen, das, was weg soll, das, was wir ablehnen. Und dadurch bleibt der Kreislauf bestehen. Ein Ausstieg aus Kreisläufen, psychologisch gesehen, ist immer dann möglich, wenn wir eine Tür zu einem neuen Weg bewusst öffnen und diesen immer und immer wieder gehen. Dadurch signalisieren wir unserem Gehirn, dass eine neue Verknüpfung zu diesem neuen Weg entstehen soll, bis hin zu einer neuen Gewohnheit.