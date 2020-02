Essstörung: 3 Hilfsmittel, die Taylor Swift verwendet & warum sie helfen

„Was meine Beziehung zum Essen angeht, hielt ich es genau so wie in allen anderen Bereichen meines Lebens: Wenn mir jemand auf die Schulter geklopft hat, wusste ich, das war gut. Wenn mich jemand bestraft hat, wusste ich, das was schlecht“, so Taylor gegenüber Variety. „Ich erinnere mich noch daran, wie ich mit 18 zum ersten Mal ein auf einem Magazincover war. Die Bildunterschrift lautete “Schwanger mit 18?“ oder so. Und das war, weil ich etwas an hatte, das meinen unteren Bauch nicht so flach aussehen ließ. Also speicherte ich diese Erfahrung als Bestrafung ab.“