Instagram macht dich fertig? Der Self Love Club hilft dir, dich gut zu fühlen

Für Frances Cannon ist diese Selbstliebe ein Prozess, den auch sie selbst durchlaufen hat. Die Zeichnungen in ihrer Jugend zeigten ein Körperbild, dem auch sie gerne entsprechen wollte. Schlank, lange Haare, schmale Hüften. Das ständige Hinterherrennen dieses Ideals machte Francis unglücklich und so fing sie an, sich selbst zu malen, wie sie war. Weiblich und natürlich, mit allen vermeintlichen Makeln. Auch das Fotografieren ihres Körpers half ihr, sich selbst zu akzeptieren und zu realisieren, dass man sich die Stigmen der Gesellschaft nicht auferlegen muss, um glücklich und mit sich im Reinen zu sein. So kann man den Self Love Club auch als Ziel eines Weges sehen, den jeder in seinem eigenen Tempo und ohne Druck beschreitet.