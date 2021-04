Zwischen Schwarz & Weiß: Warum ihr in der Familie über Hautfarbe sprechen solltet

Im Allgemeinen können Gespräche über Hautfarbe und alles, was damit zusammenhängt und einhergeht, ganz schön schwierig sein. Für Personen, die jeweils einen Schwarzen und einen weißen Elternteil haben, sind solche Unterhaltungen im Kreise der Familie, in denen Standpunkte beider Seiten zur Sprache kommen, aber häufig unvermeidlich und damit alles andere als eine Seltenheit – von Streitigkeiten beim Abendessen bis hin zu konfrontativen Gesprächen. Wie gelingt jungen Frauen in einer solchen Situation also der Spagat in ihrer eigenen Familie?