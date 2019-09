Ist es rassistisch einen Dating-Typ zu haben?

“Inzwischen ist meine Einstiegsfrage: Mit wie vielen schwarzen Männern warst du bereits zusammen?”, erklärt er und bezieht sich auf seine letzten Tinderdates. Ben steht auf weiße, blonde, sehr schlanke Frauen, wie er erklärt. Allerdings macht er, seitdem er in Berlin lebt und in der Online-Datingwelt surft, die Erfahrung, dass er ein “Typ” ist. “Teilweise haben die Frauen verheimlicht, dass sie bereits zwei oder drei Kinder von anderen schwarzen Männern haben oder das sie nur mit schwarzen Männern ausgehen. Es kam nach und nach heraus!” Auf meine Frage, was denn so schlimm daran wäre, schaut er mich schockiert an und sagt: “Ich möchte doch kein Fetisch sein! Ich möchte, dass eine Frau mich für mich mag. Ich möchte nicht einer von vielen Typen auf einer langen Liste sein.” Doch sind Online-Datingplattform dann zum Vor- oder Nachteil? Wenn ich schon vorab auswählen kann, ob eine Person einen afrikanischen oder indischen Hintergrund hat, behalte ich dadurch ein homogenes Partnerwahlmuster bei. Somit können sich auch Machtstrukturen reproduzieren, wie beispielsweise unter weißen Pärchen. Statistiken und Studien zeigen unterschiedliche Tendenzen. In denbeispielsweise steigt die Anzahl an interracial marriages an, aufgrund von Online Dating. Während derzeigt, dass weiße Frauen die beliebtesten Dating-Partnerinnen sind, danach folgen asiatische Frauen. Doch schwarze Frauen sind die unbeliebtesten.